Сыктывкарский поселок остался без электричества из-за обрыва сетей

Фото: архив "КП"

В Седкыркеще местные жители остались без света. Всему виной авария на сетях, говорят они. По их словам, в поселке уже больше восьми часов нет света.

Местные жалуются, что обрыв сетей происходит периодически, а сельчанам приходится терпеть неудобства на протяжении долгих часов, и это в зимнее время, недоумевают они.

– Уже на протяжении трех месяцев постоянно каждую или через неделю света нет от 2-7 и более часов, и это в зимнее время. Сегодня, похоже, детский сад работать не будет, а как в этом случае работающим родителям на работу идти?

На жалобу уже отреагировали власти Сыктывкара, которые заявили, что в ближайшее время в поселок вернется электричество.

– О ситуации знаем. Обрыв на сетях. По информации от энергетиков, работы планируется завершить сегодня до 13:00.

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