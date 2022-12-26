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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:09

Гендиректор фонда капремонта Коми ушел в отставку

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Александр Толмачев покинул пост генерального директора фонда капитального ремонта Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Должность гендиректора стала вакантной 23 декабря. Поэтому министерство объявило конкурс на замещение поста руководителя фонда. Заявки будут принимать с 17 января по 3 февраля. 17 февраля состоится собеседование. Тогда же и будет назначен гендиректор. Толмачев занимал эту должность с июля 2018 года.

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