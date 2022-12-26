В новогодние каникулы дети участников СВО из Коми смогут бесплатно посетить каток и бассейн

Фото: архив "КП"

В Коми детям участников СВО разрешили бесплатно сходить на каток и посетить бассейн во время новогодних каникул. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.

Так, с 1 по 8 января дети мобилизованных граждан и добровольцев могут покататься на коньках на базе Спортивной школы №1, а в «Орбите» — покупаться в бассейне. Глава ведомства Наталья Карина подробно рассказала, во сколько и когда будут работать организации для льготников.

— Сегодня есть различные меры поддержки для семей мобилизованных и военнослужащих, которые принимают участие в СВО, но очень важно поддержать их детей. Если они хотят вести здоровый образ жизни — мы должны дать им эту возможность, — отметила исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Коми Наталья Карина.

Посетить каток можно 3, 5, 6 и 7 января с 16:00 до 21:00. А поплавать в бассейне можно с 1 по 8 января с 10:00 до 20:00.

— Кроме того, дети участников СВО и после праздников, начиная с 9 января, в будни с 7:00 до 21:00 и в выходные с 8:00 до 21:00 смогут плавать в бассейне «Орбита» также на безвозмездной основе, — заключила Карина.

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