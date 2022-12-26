Правительство Коми предложило распространить «Дальневосточную ипотеку» на регионы Арктической зоны России

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Правительство Коми выступило с предложением распространить механизм «Дальневосточной ипотеки» и на Арктическую зону России. Об этом сообщила первый зампред кабмина республики Эльмира Ахмеева во время оперативного совещания в правительстве.

Сейчас, по словам Ахмеевой, предложение Коми находится на рассмотрении.

— В ноябре этого года по поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба было направлено инициативное письмо в адрес Минвостокразвития России о распространении механизма «Дальневосточная ипотека» на регионы Арктической зоны России. Данное предложение поддержано и уже находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, — сказала она.

В свою очередь, Ахмеева поручила Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми проработать с АО «ДОМ.РФ» наиболее приемлемые для населения республики варианты такой поддержки.

Справка

Дальневосточная ипотека (ДИ) – проект господдержки, направленный на поддержку молодых семей с детьми и без. Этот вид кредита позволяет получить жилье под 2% на территории Дальневосточного федерального округа. Действует программа до 2024 года.

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