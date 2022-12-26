В Коми обнаружен труп пропавшего 23-летнего Владислава Яночкина

Фото: ЛизаАлерт.

В Коми прекращены поиски 23-летнего Владислава Яночкина. Молодой человек пропал в селе Выльгорт еще две недели назад, но информация о нем появилась только сегодня. По данным волонтеров «Лиза Алерт», сельчанин найден мертвым.

Напомним, Владислав Яночкин ушел из дома 12 декабря. Он взял с собой рюкзак и ушел в неизвестном направлении.

По факту гибели молодого человека начата доследственная проверка.

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