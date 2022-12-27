В Воркуте полностью разрушат поврежденный канал очистных сооружений

Фото: Минстрой Коми

В Воркуте принято решение о доразрушении канала очистных сооружений. Об этом сообщили в Минстрое Коми.

В ведомстве объяснили, что дальнейший разбор завалов невозможен при условии, что канал останется в существующем виде. Поэтому конструкция будет полностью ликвидирована. Также в министерстве подчеркнули, что угрозы жизни горожан нет.

— Систему очистки воды возможно восстановить только после разборки завалов, которая затруднена из-за возможного обрушения оставшихся необрушенных плит перекрытий на месте аварии. Этот факт сегодня подтвердили специалисты Воркутинского горноспасательного отряда. Для проведения дальнейших работ сегодня на заседании городской комиссии по ГОиЧС принято решение о необходимости проведения работ по доразрушению оставшихся элементов конструкции. В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению специализированной организации, имеющей профессиональный опыт по подобной работе, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что восстановительные работы могут занять несколько недель, при этом ограничений услуги по водоотведению для населения и предприятий не вводилось. Угрозы остановки приема водоотведения нет. На месте круглосуточно дежурят специалисты.

26 декабря лабораторией «Водоканала» были проведены замеры уровня загрязнения на выходе канализационной воды – уровень загрязнения не превышает критериев отнесения события к разряду ЧС. Экологический мониторинг на месте ведется и со стороны Росприроднадзора. Загрязненная территория обследована, взяты дополнительные пробы воды и почвы.

Напомним, повреждение перекрытий проходного канала между первичным отстойником и аэротенком было обнаружено 24 декабря. В городе был введен режим повышенной готовности. Следствием обрушения стала угроза остановки приема водоотведения основных объектов жизнедеятельности города.

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