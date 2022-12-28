В серьезной аварии на трассе в Коми погиб пассажир «Ауди»

Фото: архив КП

Накануне, 27 декабря, в Усть-Вымском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек.

В настоящий момент известно, что около 17:00 на 43-м километре трассы Вогваздино – Яренск водитель «Ниссана» потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованной на обочине машиной «Ауди».

В результате ДТП, погиб пассажир «Ауди», который находился на переднем сидении. Причины и подробности уточняются.

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