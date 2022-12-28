В «Россети Северо-Запад» в Коми произошел тяжелый несчастный случай

Фото: архив "КП"

В Воркуте произошел очередной несчастный случай на производстве. Известно, что работник «Россети Северо-Запад» получил тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, инцидент был зафиксирован 7 декабря. Руководство работника доложило о том, что мужчина упал с высоты и травмировался. По данному факту ведомство провело проверку.

- Пострадавший упал во время исполнения трудовых обязанностей по личной неосторожности и невнимательности. Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в филиале ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми Производственное отделение «Воркутинские электрические сети», - прокомментировали итоги проверки в инспекции.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение находится на контроле.

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