В медучерждениях Коми продлили временный порядок для работы с COVID-19

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Минздрав России продлил во всех регионах, в том числе и в Коми, временный порядок работы медучреждений для профилактики и снижению рисков распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. По предоставленным данным, режим продлен до 1 января 2024 года.

– Слова "до 1 января 2023 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", – следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

До 1 января 2024 года будет продолжена работа горячей линии о вакцинации, консультативный центр, амбулаторных центров диагностики и лечения. Также разрешается перепрофилировать учреждения под оказание помощи заболевшим ковидом пациентам.

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