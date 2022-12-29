Синоптики пообещали морозы 31 декабря в Коми

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Метеорологи ЦГМС Коми рассказали о том, какая погода ожидается в последние два дня перед Новым годом. По предоставленным данным, в республике 30 и 31 декабря существенно усилятся морозы. Температура воздуха упадет до -28°С.

В целом по региону ожидают облачную погоду небольшой снег. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью -20...-25, при прояснении -28...-33, днем -15...-20, в восточных районах местами -23...-28°С. На юго-западе ночью -12...-17, днем -9...-14°С.

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