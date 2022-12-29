В Воркуте объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

Фото: архив "КП"
В Воркуте сильно испортится погода. Об этом предупреждают республиканские синоптики. По их данным, в городе ожидается сильный гололед и изморозь.
В штормовом предупреждении говорится, что погода начнет ухудшаться в шесть вечера сегодня, 29 декабря.
С 29 декабря до 18 часов 30 декабря в Воркутинском районе ожидается гололедно-изморозевое отложение (сложное отложение) интенсивностью 35 мм и более.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
– в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;
– не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24-36 часов.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»;
В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.
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