Столица Коми вышла на плато по заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В Сыктывкаре стабилизируется ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По словам и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Коми Марины Петуховой, столица региона вышла на плато по заражению гриппом.

Такая тенденция наблюдается и по всей республике, говорит специалист. Поток пациентов, которые обращаются за медицинской помощью снизился в два раза. Положительно на снижение заболеваемости повлияли и карантины, которые были введены в школах Коми.

Сейчас самый пик заболеваемости, особенно на территории Сыктывкара. Но можно сказать, что за два дня уровень заболеваемости стабилизировался как в Сыктывкаре, так и в Коми. На территории Сыктывкара за медицинской помощью обращалось 3 529 человек на минувшей неделе и 3 095 - на этой. Среди школьников заболеваемость снижается, - сказала Петухова.

С коллегой согласилась и заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Безуглая.

- Еще на прошлой неделе больница принимала по 60 пациентов в приемном покое из которых не менее 50 были с признаками гриппа и ОРВИ, то на этой неделе обращаются примерно по 30 человек в день, - сообщила медик.

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