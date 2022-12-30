В Воркуте намерены возобновить авиасообщение с Петербургом и Москвой

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Глава администрации Воркуты Ярослав Шапошников заявил о необходимости возобновить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. По предоставленной информации, соответствующее обращение уже направлено в правительство Коми.

– Если мы говорим о развитии Арктического региона, развитии нашего города, то прямое и эффективное авиасообщение между Воркутой и столицей России должно быть круглогодичным, – отметил Шапошников.

По словам градоначальника, тоже самое актуально и для рейсов в Санкт-Петербург. По его мнению, будет достаточно по одному рейсу в неделю. В настоящий момент в две столицы можно попасть только через Сыктывкар. Ранее уже были организованы рейсы, но их свернули по окончанию летнего сезона.

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