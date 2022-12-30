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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:15

Владимир Уйба рассказал о жилищных условиях мобилизованных из Коми в зоне СВО

Источник:kp.ru
Владимир Уйба.

Владимир Уйба.

Глава Коми Владимир Уйба встретился с мобилизованными в зоне СВО. Руководитель региона передал бойцам посылки, еду, теплые вещи и буржуйки.

По словам Уйбы, мобилизованные из Коми лично рассказали ему, что нужды в еде и воде у них нет. Мужчины также рассказали, что живут они в теплых домах или благоустроенных окопах на передовой.

— Пообщался с большим количеством ребят, все они здоровы, полны боевого духа, нет вопросов по размещению, по еде. Часть живут в жилых домах, часть — в окопах на передовой. Но блиндажи благоустроенные, — заверил Уйба жителей Коми.

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