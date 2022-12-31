В Усинском районе Коми перед Новым годом открыли новый ФАП

Новый заведующий ФАПом. Фото: Минздрав Коми.

Жителей маленького села Колва в Усинском районе Коми перед Новым годом ждал большой сюрприз. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» здесь открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Подробности сообщает администрация муниципалитета и региональный Минздрав.

Как рассказывают чиновники, здание общей площадью 125 квадратных метров разделено на две части: рабочую и жилую. В первой находятся помещение для приема пациентов, процедурный кабинет, склад для хранения лекарственных препаратов, хозяйственный блок. Жилое помещение предназначено для проживания сотрудников ФАПа, в нем находятся комната, кухня, санузел.

Между тем, ФАП оснащен необходимой медтехникой, инструментарием и мебелью. Рабочие места оборудованы компьютерами и оргтехникой, все они подключены к сети Интернет и являются частью общей информационной системы Усинской ЦРБ.

Заведовать ФАПом будет новый фельдшер Виктория Цуканова (на фото), проработавшая в сфере здравоохранения уже четыре года. Ранее молодой специалист возглавляла Пармский ФАП, а в Усинск приехала после окончания Кировского медколледжа.

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