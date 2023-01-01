В Коми в канун Нового года пропал 58-летний Александр Тимушев

Фото поискового отряда «Лиза Алерт Коми»

В Сосногорске исчез 58-летний Александр Тимушев. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях.

Как сообщается в ориентировке, мужчина пропал 30 декабря. Он вышел из дома, но так и не вернулся. По словам близких, сосногорец имеет инвалидность по зрению и звонил им в день пропажи. Он рассказал родственникам, что упал и не может встать, а объяснить, где он находится так и не смог.

Приметы: 170 см, худощавый, темно-русые с сединой волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет был в черную куртку, синие джинсы, носил черные ботинки, черную шапку-ушанку.

Если вам известно что-то о местоположении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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