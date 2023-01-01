В Коми вырастет минимальная цена на алкоголь

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Минимальные цены на водку, коньяк и бренди вырастут с 1 января 2023 года. Об этом сообщает Минфин России.

В ведомстве рассказали, что теперь 0,5 литра водки будет стоить, как минимум, 281 рубль. Ранее розничная стоимость на напиток была ниже на 20 рублей. Также изменится цена на бренди: с 348 рублей на 375. Пол-литра конька теперь оценивается в 517 рублей. Год назад он стоил 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 284 до 304 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая – 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

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