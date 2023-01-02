В Сыктывкаре пьяные девушки оголили грудь и устроили дебош на борту самолета

В Сыктывкаре двух девушек сняли с рейса за неподобающее поведение

В Сыктывкаре самолёт, совершавший полёт в Санкт-Петербург, не смог вылететь вовремя из-за двух пьяных пассажирок на борту судна. Об этом главные героини инцидента рассказали сами, записав видео в телеграмм-канал.

По их словам, они напились водки, ругались матом и «показали сиськи» другим пассажирам, из-за чего экипаж самолета высадил девушек. Новость об этом молодые дебоширки восприняли без сожалений и громко заявили, что им п**** (плевать, — прим. ред.).

— Подписчики сыктывкарские, пишите, мы еще надолго тут. Мы в Сыктывкаре живем теперь, — резюмировали девушки.

Сам инцидент аэропорт города комментировать отказался.

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