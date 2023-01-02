Во время пожара в многоквартирном доме в Сыктывкаре погиб 47-летний мужчина

Фото: МЧС Республики Коми

В Сыктывкаре произошел смертельный пожар. Возгорание было зафиксировано на улице Морозова в 23:39 накануне, 1 января.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Коми, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 45 человек, еще 23 человека были спасены. Однако жертв избежать не удалось. После тушения пожара было обнаружено тело 47-летнего мужчины, известно и об одном пострадавшем: в огне травмировался 23-летний парень.

– В тушении пожара были задействованы 36 огнеборцев и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, – заключили в МЧС.

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