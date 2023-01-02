В Коми многодетным семьям выплатили более 45,5 млн рублей на строительство или покупку жилья

Фото: pexels.com

В Коми многодетные семьи, воспитывающее семь или более семей, получили выплаты на покупку или строительство жилья. Ранее на такую льготу могли претендовать лишь семьи, в которых воспитываются более девяти детей.

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, счастливыми обладателями выплат стали семьи из восьми районов Коми. В сумме они получили более 45,5 млн рублей.

- В 2022 году две семьи из Сосногорска и Инты, воспитывающие более 9 детей, стали счастливыми получателями социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения. Семьи, в которых подрастают семь или восемь детей, тоже получили данные социальные выплаты. Шесть семей в Сыктывкаре, Ухте, Княжпогостском, Сыктывдинском, Прилузском и Сысольском районах в скором времени смогут улучшить свои жилищные условия. Общая сумма выплат составила 45 515 000 рублей, - рассказали в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми вырос размер прожиточного минимума (подробности)