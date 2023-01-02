В Коми новогодний пожар унес жизнь 60-летней женщины

Фото: архив "КП"

В новогоднюю ночь трагически погибла жительница поселка Визиндор. О смерти женщины сообщили в пресс-службе МЧС по Коми. Сельчанка погибла в огне, который вспыхнул в жилом доме.

Известно, что пожар произошел на Театральной улице: глубокой ночью загорелся трехквартирный дом. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в помещении бездыханное тело женщины. Погибшей оказалась 60-летняя местная жительница.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:58. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара были задействованы 11 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны, в том числе пожарные добровольной пожарной команды поселка Визиндор. Возгорание было локализовано в 04:39. В результате пожара поврежден пол на площади три квадратных метра, - уточнили в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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