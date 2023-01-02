В столкновении пассажирского автобуса и «Нивы» на трассе Сыктывкар — Ухта погибла женщина

Фото ухтинской программы "День"

В Коми на трассе Сыктывкар — Ухта произошла смертельная авария. По данным республиканской Госавтоинспекции, на 302 км дороги лоб в лоб столкнулись «Шевроле Нива» и микроавтобус «Пежо Боксер».

Известно, что 45-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр и врезался в автобус. От удара последний вылетел в кювет.

На месте ДТП погибла 40-летняя пассажирка «Нивы», сам водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Госпитализированы также младенец 2022 года рождения и 20-летняя девушка, находившиеся в салоне.

Пострадали и пассажиры «Пежо». У семилетнего мальчика диагностирована травмы головы, ушиб коленного сустава.

Пассажир автобуса 1954 года рождения получил ушиб грудной клетки, госпитализирован. У 62-летнего водителя автобуса ушиб коленного сустава, не госпитализирован.

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