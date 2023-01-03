«До сих пор не верится»: трагическая гибель настигла молодого жителя Коми в Новый год

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В Печоре оборвалась жизнь Сергея С. Мужчина умер в Новый год, 1 января. О его скоропостижной смерти сообщили родные в социальных сетях.

Смерть Сергея стала ударом для его родителей и близких. Они верили, что печорца ждёт долгая и счастливая жизнь, однако судьба распорядилась иначе. Друзья Сергея до сих пор задаются вопросом, почему он так рано ушел.

— Сережка, у меня нет слов… Это так рано, так неправильно. Тебе еще жить и жить. До сих пор не верится… не хочу в это верить, — сожалеет об утрате Татьяна.

Об обстоятельствах гибели Сергея родственники умалчивают. Известно, что прощание с ним состоялось сегодня, похоронили мужчину в родном селе Приуральском. На момент смерти ему было всего 32 года.

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