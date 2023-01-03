В Коми запертая в ванной комнате 70-летняя женщина провела в ней три голодных дня

Фото: архив "КП"

В Сосногорске 70-летняя женщина оказалась в ловушке, из которой не могла выбраться три дня. Пенсионерка провела новогодние праздники запертой в ванной комнате.

Сосногорка зашла в ванную комнату 30 декабря и за ней захлопнулась дверь. Никого дома в канун Нового года не было. Чтобы привлечь внимание соседей, женщине пришлось их затопить.

Только спустя три дня, 2 января, стало известно о заточении пенсионерки. На помощь по адресу проживания пенсионерки выехал аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС. По заявлению полицейских они вскрыли входную дверь квартиры, а затем освободили женщину из ванной комнаты, передает издание «Комиинформ».

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