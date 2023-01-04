В смертельной аварии в Коми погибли двое взрослых и 6-летняя девочка

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В ГИБДД Коми сообщили о смертельной аварии, которая произошла 3 января на трассе Сыктывкар-Ухта. В результате аварии погибли три человека, отметили в ведомстве. Среди погибших была 6-летняя девочка.

Предварительно известно, что около 13:00 на 190 км столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и Renault Duster. 34-летний водитель иномарки не справился с автомобилем и выехал на встречную полосу.

Погибшими оказались пассажиры автомобиля Suzuki – 41-летняя женщина и 6-летняя девочка. Также скончалась на месте происшествия 63-летняя пассажирка Renault. В больницу попали оба водителя автомобилей и 8-летний мальчик из Suzuki.

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