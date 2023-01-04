Следком Коми проверяет гибель двоих человек и 6-летней девочки в ДТП

Фото: Следком Коми

В пресс-службе Следственного комитета Коми сообщили, что в настоящий момент началась проверка по факту ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла накануне, 3 января, на трассе Сыктывкар-Ухта. Среди погибших шестилетняя девочка.

В настоящий момент органы полиции уже возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности двух и более человек. Следственный комитет принял материалы уголовного дела к производству для дальнейшего расследования.

ДТП, напомним, произошло на 190 км дороги Сыктывкар-Ухта между автомобилями Suzuki Grand Vitara и Renault Duster. Погибли две женщины и девочка, в больнице находятся водители автомобилей и 8-летний мальчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В смертельной аварии в Коми погибли двое взрослых и 6-летняя девочка (подробнее)