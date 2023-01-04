«Его ждут»: молодой отец из Коми ушел ночью из дома в мороз и исчез

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В социальных сетях минувшей ночью, 4 января, появилось сообщение о пропаже местного жителя. По предоставленным данным, 39-летний Расим Агаев вышел из дома и исчез.

– Ушел, не вернулся, телефона с собой не. Если кто знает, либо видели Агаева Расима, родные его ждут, на улице мороз, – написали члены его семьи.

Ситуация осложняется тем, что Расима дома ждет ребенок. Кроме того, у мужчины диагностировано хроническое заболевание.

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