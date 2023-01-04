После пожара в Коми нашли тело мужчины

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В МЧС Коми сообщили о смертельном пожаре, который произошел 3 января в Корткеросском районе. По предоставленным данным, в огне погиб 73-летний мужчина.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в доме на Центральной улице в селе Маджа вечером. Тело погибшего нашли во время тушения огня.

Пожар удалось потушить в 22:07, пламя распространилось на площади 180 квадратных метров. Предварительно причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели для выяснения всех обстоятельств.

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