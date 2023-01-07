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НовостиОбщество7 января 2023 12:37

Глава Вуктыльского района Коми попросила жителей не выходить на улицу из-за морозов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Вуктыльского района Коми Гульнара Идрисова попросила местных жителей не выходить из дома. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в социальных сетях 7 января. По информации руководителя муниципалитета, причиной стали экстремальные морозы, которые опустились до -42,4 градусов.

– Прошу всех быть внимательными, без необходимости не выходить на улицу, не выезжать в дорогу, – написала глава.

По словам Идрисовой, такая температурная отметка зарегистрирована в Усть-Щугоре. Она добавила, что в городе из-за холода возникли перебои с электроснабжением, которые пока что не починили. Также 7 и 8 января отменили все рейсы между городами.

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