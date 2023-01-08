Стало известно, когда отступят 40-градусные морозы в Коми

Фото: архив "КП"

Стало известно, когда смягчится погода в Коми. Согласно прогнозу региональных синоптиков, столбик термометра начнется повышаться уже в начале следующей недели.

Сейчас в республике отклонение от климатической нормы составляет 10-15 градусов. В это время для Коми характерны 22-градусные морозы, однако уже сейчас известно о том, что столбик термометра опускался ниже -42 градусов.

- С 6 по 9 января в большинстве районов Республики Коми, по 10 января в северо-восточных районах Республики Коми, ожидается аномально морозная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы в сторону холода на 10-15 градусов и более. Велика вероятность, что если в большинстве районов морозы могут задержаться вплоть до конца праздничной недели, то на крайнем севере прогнозируется выход очередных западных циклонов со снегопадами, поэтому морозы там должны ослабнуть, - говорится в прогнозе метеорологов.

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