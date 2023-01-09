Трое поэтов из Коми стали лауреатами литературного конкурса

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Трое поэтов из Коми стали лауреатами литературной премии за 2022 году. Об этом сообщается на сайте издательства «Российский писатель».

Так, в номинации «Поэзия» лауреатами стали Татьяна Канова и Андрей Попов. Причиной для этого стали поэтические подборки. В номинации «Новое имя» премию за поэтическую подборку получил Владислав Сушков.

«Российский писатель» – издание Союза писателей России. Оно публикует поэзию, прозу, публицистику, которую пишут наиболее значимые современные российские писатели.

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