Жители Сыктывкара присоединились к морозному челленджу

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В Коми установились аномальные морозы, однако жители республики не унывают, а пытаются найти плюсы в такой холодной погоде. Например, поучаствовать в морозном челлендже и устроить снежный фейерверк.
Смысл челленджа выйти на мороз с ковшом воды, разбрызгать его над головой и любоваться мгновенным застыванием жидкости. Жители Сыктывкара с удовольствием делятся своими результатами в социальных сетях и выкладывают фото.
Напомним, что по данным синоптиков, в столице Коми сейчас -30 градусов. Такая погода сохранится вплоть до 10 сентября. Метеорологи заявили, что температура воздуха в Коми ниже климатической нормы на 20 градусов.
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