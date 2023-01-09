Жители Сыктывкара присоединились к морозному челленджу

Фото: соцсети

В Коми установились аномальные морозы, однако жители республики не унывают, а пытаются найти плюсы в такой холодной погоде. Например, поучаствовать в морозном челлендже и устроить снежный фейерверк.

Смысл челленджа выйти на мороз с ковшом воды, разбрызгать его над головой и любоваться мгновенным застыванием жидкости. Жители Сыктывкара с удовольствием делятся своими результатами в социальных сетях и выкладывают фото.

Напомним, что по данным синоптиков, в столице Коми сейчас -30 градусов. Такая погода сохранится вплоть до 10 сентября. Метеорологи заявили, что температура воздуха в Коми ниже климатической нормы на 20 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за аномальных морозов в Коми температура воздуха в квартирах упала до +15 (подробности)