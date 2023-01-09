В Сыктывкаре мужчина насмерть замерз на остановке общественного транспорта

Фото: архив "КП"

В Дырносе насмерть замерз мужчина. Трагедия произошла в период новогодних праздников. Об инциденте рассказали в региональном Минздраве.

По данным ведомства, тело мужчины было обнаружено на остановке общественного транспорта на дачах в Дырносе.

Как сообщает издание «Комиинформ», всего в столице республики с начала месяца зарегистрировано 20 жалоб на обморожения и переохлаждения, в трех случаях они касались детей, 12 человек доставлены в стационар.

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