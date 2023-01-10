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НовостиОбщество10 января 2023 5:15

На ледовой переправе в Алешино увеличили грузоподъемность до 15 тонн

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Пресс-служба Сыктывкара сообщила, что в настоящий момент увеличена грузоподъемность ледовой переправы в Алешино до 15 тонн. Ранее этот показатель составлял 10 тонн.

По предоставленным данным, к такому выводу пришли после проведения замеров. Эксперты выяснили, что толщина льда составляет на реке Вычегда не менее 65 см. В муниципалитете отметили, что такой показатель соответствует параметрам для обеспечения безопасности.

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