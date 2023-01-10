Иван Логиновских возглавил управление Минюста по Коми

Фото с сайта СУ СК по Архангельской области и НАО

В управлении Минюста по Коми произошли кадровые перестановки. На посту главы ведомства Дмитрия Тостова сменил Иван Логиновских. К своим обязанностям он приступает сегодня, 10 января.

Причиной ухода Тостова называется повышение: он будет работать в главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Справка

Родился 13 октября 1961 в городе Первоуральске Свердловской области. Окончил в 1986 году Свердловский юридический институт. Специальность по образованию «Правоведение».

С 2013 Президент России назначил полковника юстиции Логиновских Ивана Владимировича руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели и медики из Коми отправились на место крушения самолета в НАО (подробности)