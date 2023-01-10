В Сыктывкаре из огня спасли 43-летнюю женщину

Фото: МЧС по Коми

В сыктывкарском посёлке Верхняя Максаковка произошел серьезный пожар, который чуть не унес жизнь молодой женщины. По данным регионального МЧС, огонь вспыхнул в многоквартирном доме на Снежной улице, накануне, 9 января, в 18:52.

Спасателям сообщили, что горит одна из квартир, а внутри может находиться человек. Экстренно прибывшие на место ЧП пожарные спасли оказавшуюся в ловушке местную жительницу. Ею оказалась 43-летняя женщина.

— Звеном газодымозащитной службы спасена женщина 1979 года рождения и передана медицинским работникам. В 19:58 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров, — уточнили в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 18 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, заключили в ведомстве.

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