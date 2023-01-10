Жителям Коми первые выплаты единого пособия поступят до конца текущей недели

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Стало известно, когда жители Коми получат единое пособие. Как сообщили в СФР республики, выплата запланирована на эту неделю.

Уточняется, что получателями нового пособия стали более 1,2 тысяч детей и 49 беременные женщины по всей Коми. Всего же было рассмотрено более шести тысяч заявлений.

— Рассмотрение поданных заявлений региональное отделение Соцфонда начало с 4 января. Срок перечисления первой выплаты – 5 рабочих дней с даты вынесения положительного решения. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые семьи получат выплаты до конца текущей недели, — сообщили в СФР.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

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