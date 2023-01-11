В Сосногорске обязали поставить на охрану две школы

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В Сосногорске суд обязал школы № 2 и № 4 обеспечить охрану зданий общеобразовательных учреждений, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. По предоставленным данным, с иском обратился прокурор Сосногорска.

Решение обратиться в суд прокурором было принято после проверки на соблюдение законодательства о противодействии терроризму. Выяснилось, что объекты охраняли непрофессиональные люди. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. По решению школы обязаны устранить нарушения до 1 сентября 2023 года.

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