Жителям Коми напомнили о длинных выходных в феврале

Фото: pxhere.com

Четыре выходных дня подряд ждут жителе Коми в феврале. Об этом напомнил Роструд в своем telegram-канале. Это будут уже вторые мини-каникулы в 2023 году.

— После новогодних каникул длинные выходные ожидают граждан России с 23 по 26 февраля к празднику День защитника Отечества, — сообщили в ведомстве.

Таких длинных праздничных дней в 2023 году уже больше не будет. Судя по производственному календарю, жителей Коми ждут лишь короткие рабочие недели: либо с выходным в понедельник, либо в среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Коми будут отдыхать в 2023 году (подробности)