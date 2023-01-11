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НовостиОбщество11 января 2023 7:28

Жителям Коми напомнили о длинных выходных в феврале

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Четыре выходных дня подряд ждут жителе Коми в феврале. Об этом напомнил Роструд в своем telegram-канале. Это будут уже вторые мини-каникулы в 2023 году.

— После новогодних каникул длинные выходные ожидают граждан России с 23 по 26 февраля к празднику День защитника Отечества, — сообщили в ведомстве.

Таких длинных праздничных дней в 2023 году уже больше не будет. Судя по производственному календарю, жителей Коми ждут лишь короткие рабочие недели: либо с выходным в понедельник, либо в среду.

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