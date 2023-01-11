В Коми названы профессии с зарплатой 200 тысяч рублей и выше

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Стало известно, кому в Коми готовы платить более 200 тысяч рублей. Как говорится в исследовании hh.ru, подобную зарплату предлагают в сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование». Однако не только там готовы платить хорошую зарплату.

Так, можно устроиться в финансовый сектор, добывающую отрасль, энергетику, отрасль промышленного оборудования или в сферу логистики. Именно здесь не хватает специалистов.

А вот в сферах гостеприимства и металлургии, лестной промышленности и IT почти нет свободных мест на «денежные профессии». С начала года на сайте было размещено минимальное количество вакансий на должности с зарплатой выше 200 тысяч рублей.

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