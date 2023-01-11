Стала известна причина смерти мужчины, чей труп был обнаружен на остановке Сыктывкара

Фото: архив "КП"

Стала известна причина гибели молодого мужчины, чье бездыханное тело было обнаружено на остановке общественного транспорта в новогодние праздники. Как сообщили «КП-Коми» в СУ СК России по Коми, 42-летний местный житель был сильно пьян, заснул и замерз насмерть прямо на земле. Окоченевший труп нашли горожане, которые отправлялись с утра на работу.

- Мужчина был обнаружен в Дырносе. Был в состоянии алкогольного опьянения. Смерть наступила ночью, - сообщили подробности в СК.

Всего в столице республики с начала месяца зарегистрировано 20 жалоб на обморожения и переохлаждения, в трех случаях они касались детей, 12 человек доставлены в стационар.

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