В Ухте девочки-подростки опубликовали интимные фото школьницы

Фото: архив "КП"

В Ухте девочки-подростки распространили интимные фото своей знакомой. Девушки 16 и 17 лет выложили компромат на школьницу в интернете, уточнили в СУ СК России по Коми. Все фотографии стали достоянием чатов в Сети. Потерпевшая девочка обратилась за помощью к правоохранителям и написала заявление.

О мотивах такого поступка следователи умалчивают, но рассказали, что девочки свою вину признали полностью. Теперь им грозит уголовная ответственность.

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней и 16-летней местных жительниц, подозреваемых в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. По данным следствия, подозреваемые, используя свои страницы в социальной сети, незаконно распространили среди своих знакомых фотографии сверстницы интимного содержания без ее согласия, чем нарушили право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, - прокомментировали случившееся в СК.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Вуктыла судили за то, что он выложил в сеть эротические фото своей девушки (подробности)