В Гострудинспекции Коми назвали причины несчастного случая в ухтинской поликлинике

Фото: архив "КП"

В ухтинской больнице произошел несчастный случай: тяжелую травму получила одна из работниц. Об инциденте сообщили в республиканской Гострудинспекции.

По данным ведомства, уборщица во время своего перерыва встала на табурет, чтобы открыть окно и проветрить помещение, однако не удержалась при спуске и упала о кафельный пол. Травма, полученная женщиной, квалифицированная как тяжелая.

Основной причиной этого несчастного случая назвали непроведенное обучение и проверку знаний по охране труда для работника учреждения. Сопутствующая причина — неудовлетворительная организация выполнения работ на рабочем месте, а именно: уборщица служебных помещений использовала для доступа к ручке окна неустойчивую конструкцию.

Материалы расследования несчастного случая направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении виновного лица к уголовной ответственности, говорится в пресс-релизе региональной Гострудинспекции.

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