В экопарке Коми поселились редкий белоснежный рогач и ижемский северный олень

В экопарке Сыктывдинского района поселились северные олени из Ижмы и Воркуты

В экопарке в Сыктывдинском районе Коми теперь можно увидеть северных оленей из Ижмы и Воркуты, особенным поселенцем стал белоснежный рогач, ведь в природе он встречается очень редко. Телеканал «Коми Гор» сообщил, что питомцы чувствуют себя на месте хорошо.

Директор экопарка Андрей Лазицкий рассказал, что с оленихой Ериной они полюбили друг друга с первого взгляда.

- Это наш олень. Ей здесь хорошо, а нам еще лучше с ней. Места здесь ей хватает, мы прогуливается по оленьей тропе. Она любит ласку и тепло, когда к ней хорошо относятся, - сообщил в интервью директор.

Воркутинскому товарищу дали имя Снежик, пока он ещё адаптируется к новой оседлой жизни, к людям и соседям собратьям относится тоже настороженно. Андрей Лазицкий думает, что белоснежный рогач прославит место и будет содействовать продвижению туризма в Коми.

Также в парке живут русские псовые борзовые, для директора парка это третье поколение собак, первую он купил в свои 16 лет.

Питомцы чувствую себя в экопарке замечательно.

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