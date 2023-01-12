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Стало известно, с какими иностранцами жители Коми заключали браки в 2022 году. Соответствующие данные предоставили в республиканском Минюсте.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 4954 брака и 3781 разводов. Жители Коми женились и выходили замуж и за граждан других стран. Всего в республике заключили 162 таких брака. Супруги были из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Судана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Женщины выходили замуж чаще всего за граждан Азербайджана, Украины, Казахстана, реже - за представителей Алжира, Марокко и Судана. Что же касается мужчин, то они женились чаще всего на гражданках Азербайджана, Украины, Кыргызстана, реже — Белоруссии, Молдавии, Латвии.

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