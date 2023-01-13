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НовостиОбщество13 января 2023 8:26

В Коми три суда получили угрозы о минировании зданий

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Три суда Коми получили сообщения с угрозами о якобы заложенном взрывчатом веществе в здании учреждений. Информацию об этом сообщили в «Спас-Коми».

Так, 8 января, ложное минирование подтвердилось в Прилузье. На следующий день поступила информация об угрозе взрыва в здании суда в Троицко-Печорске, однако и она не нашла подтверждения. Сотрудники ухтинского суда получили аналогичное сообщение 10 января и были эвакуированы.

- Все вызовы оказались ложные, устройства не обнаружены, - заключили в «Спас-Коми».

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