Летевший в Санкт-Петербург самолет из Сыктывкара резко сменил курс

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Самолет, совершавший полет из Сыктывкара в Санкт-Петербург, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы. По словам самих пассажиров, на борту лайнера их продержали пять часов.

Известно, что изменения внесли в расписания всех самолетов, которые летели в Северную столицу России. Причиной тому является непогода в Петербурге и бокового ветра, который мешает управлению самолетом.

- В зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы, - сообщили в пресс-службе Пулково.

По данным издания «Фонтанка», практически все самолеты перенаправлены в воздушные гавани Москвы. Как только позволят погодные условия, они вылетят в Северную столицу. При этом подчеркивается, что аэродром аэропорта Пулково в настоящее время работает в штатном режиме.

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