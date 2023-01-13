В Коми 62-летняя женщина полгода совращала 12-летнего внука

Фото: архив "КП"

В Коми 12-летний мальчик стал жертвой сексуального насилия. Подростка совратила родная бабушка. Информацию об этом подтвердили «КП-Коми» в СУ СК России по РК.

Как стало известно корреспондентам «Комсомолки», 62-летняя жительница поселка Югыдъяг начала домогаться внука еще в начале 2022 года. Развратные действия со стороны родного человека школьник терпел полгода, пока правда не всплыла наружу.

- Следователями СК в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» (ст. 135 УК РФ), - пояснили в ведомстве.

Сама пенсионерка вину отрицать не стала. Расследование уголовного дела продолжается.

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