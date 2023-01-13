Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 января 2023 15:49

В Коми 62-летняя женщина полгода совращала 12-летнего внука

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми 12-летний мальчик стал жертвой сексуального насилия. Подростка совратила родная бабушка. Информацию об этом подтвердили «КП-Коми» в СУ СК России по РК.

Как стало известно корреспондентам «Комсомолки», 62-летняя жительница поселка Югыдъяг начала домогаться внука еще в начале 2022 года. Развратные действия со стороны родного человека школьник терпел полгода, пока правда не всплыла наружу.

- Следователями СК в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» (ст. 135 УК РФ), - пояснили в ведомстве.

Сама пенсионерка вину отрицать не стала. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 32-летняя мать и ее знакомый истязали дочь-подростка (подробности)