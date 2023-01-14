В ДТП с двумя иномарками в Коми пострадал водитель

Фото: ГИБДД Ухты

В пятницу, 13 января, в Ухте столкнулись Kia Cerato и Nissan QashQai, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9.13. 29-летний молодой человек ехал за рулем Kia по улице Загородной в сторону Первомайской. Возле дома №45 водитель решил повернуть налево, но не уступил дорогу встречному Nissan. В итоге машины столкнулись. За рулем второго авто была 45-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал водитель Kia. Он получил травмы различной степени тяжести.

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