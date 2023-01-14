В Коми наградили победителей фестиваля «Василей»

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми наградили победителей Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Гран-при получила песня «Кутшӧм мича» («Какая красивая»). Автором музыки и слов стал Александр Уляшев. Исполнил композицию Виктор Уляшев. Эта песня получила приз зрительских симпатий. Главную награду победителям вручил глава Коми Владимир Уйба.

Василий Гущин как единственный из трех Василиев-основателей фестиваля, ныне живущий на земле, получил скатерть для приема гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назвали обладателя гран-при фестиваля коми песни «Василей»

Песней-победителем стала «Чужан му» (подробности)